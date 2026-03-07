Ottanta chilometri di cicloturismo fra Montecchio Orvieto e Baschi | ecco Umbria Green Route

Ieri a palazzo Ancajani di Tenaglie, frazione di Montecchio, è stata presentata l’Umbria Green Route, una ciclabile di circa 80 chilometri che collega Montecchio, Orvieto e Baschi. La nuova tratta intercomunale si inserisce nelle principali direttrici del cicloturismo nazionale e rappresenta un collegamento diretto tra le tre località umbre, offrendo un percorso dedicato ai ciclisti.

È stata presentata ieri a palazzo Ancajani di Tenaglie, frazione del Comune di Montecchio, l’Umbria Green Route, la nuova ciclabile intercomunale di circa 80 chilometri che collegherà Montecchio, Orvieto e Baschi integrandosi con le principali direttrici del cicloturismo nazionale. Già presentata alla Bit di Milano, Umbria Green Route nasce con il finanziamento del bando nazionale “Bici in Comune”, con un duplice obiettivo: sviluppare una dorsale cicloturistica intercomunale e, al tempo stesso, costruire una cultura diffusa dell’utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo e sostenibile per gli spostamenti quotidiani. Alla presentazione erano presenti i sindaci di Orvieto Roberta Tardani, Montecchio (capofila) Federico Gori e Baschi, Damiano Bernardini. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

