Ciclone Harry via alla fase due | fino a 400 mila euro alle imprese

È stata avviata la seconda fase degli aiuti destinati alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. La Regione ha messo a disposizione un pacchetto di finanziamenti e contributi a fondo perduto, gestiti tramite il Fondo Sicilia e Irfis, con un importo massimo di 400 mila euro per impresa. Questa misura mira a sostenere le attività economiche colpite dall'evento atmosferico nella regione.

Al via la seconda fase degli aiuti alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. La Regione, tramite l'assessorato dell'Economia, ha attivato un pacchetto di agevolazioni che combina finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto, a valere sul Fondo Sicilia gestito da Irfis.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ciclone Harry, Schifani: "Finanziamenti fino a 400 mila euro alle imprese danneggiate"Al via una nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Sicilia, ciclone Harry: online la piattaforma per contributi imprese fino a 20mila euro. Domande entro il 27 febbraio.Ciclone Harry, Sicilia: Online la piattaforma per i contributi alle imprese colpite La Regione Siciliana ha aperto una piattaforma online per erogare... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ciclone Harry: Regione, dal 4 maggio online il portale per ristori immediati a imprese e balneari; Ciclone Harry, via libera della Camera alla deroga sul Durc; Dal ciclone Harry a Niscemi, quanto costa il maltempo. Ma non chiamatele emergenze; Maltempo: 400 milioni per l'agricoltura dopo il ciclone Harry. Ciclone Harry e frana Niscemi, nuova misura per le imprese danneggiate. Schifani: Al via la fase duePALERMO (ITALPRESS) – Al via una nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La Regione, tramite l’assessorato dell’Economia, come si legge in ... italpress.com Ciclone Harry e frana Niscemi, fondi Regione Sicilia a imprese danneggiateAl via una nuova misura a favore delle imprese siciliane danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. (ANSA) ... ansa.it Le copiose nevicate di inizio anno, il passaggio del ciclone Harry sulla Sicilia: in cima all'Etna è ancora spettacolo di neve. Accumuli bianchi alti diversi metri accompagnano i turisti che in questi giorni salgono in vetta al vulcano, uno spettacolo emozionante e - facebook.com facebook