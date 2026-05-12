Dopo quattro anni, la nazionale italiana torna a festeggiare con un ciclista che indossa la maglia rosa. Il corridore della Lidl-Trek ha conquistato il primato, portando entusiasmo tra gli appassionati. La domanda che si pone ora riguarda la durata di questa posizione, considerando le prossime tappe e le sfide che lo attendono nella corsa. La competizione continua a essere serrata, con altri atleti pronti a scatenarsi nelle successive frazioni.

E adesso fino a quando Giulio Ciccone può tenere questa bellissima maglia rosa? Anzitutto fa bene questa sera a godersela, anche perché la può accoppiare a quella gialla del Tour de France che aveva indossato per due giorni nel 2019: ultimo italiano a riuscirci. Ma poi? Non è semplice rispondere alla domanda iniziale per due motivi: la classifica resta molto corta con tanti corridori racchiusi in pochi secondi, e già domani il Giro verso Potenza offre una tappa molto impegnativa con 4.000 metri di dislivello. Diciamo che però Giulio si può e si deve porre un obiettivo: riuscire a partire in maglia rosa venerdì, giorno in cui la tappa 7 prenderà il via da Formia per concludersi in vetta al Blockhaus, Abruzzo, casa per Giulio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciccone, festa Italia dopo 4 anni. Ma quanto potrà tenere la maglia rosa?

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