Mamma e figlia avvelenate svolta nelle indagini | il padre di Sara interrogato per ore

Le indagini sull’avvelenamento di una madre e di una figlia hanno avuto una svolta: il padre di Sara è stato interrogato a lungo nelle ultime ore. La polizia sta cercando di chiarire i motivi dietro al gesto e di ricostruire le ultime ore prima dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti e continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Una casa, due vite spezzate e una domanda che da mesi rimbalza tra corridoi, silenzi e sguardi abbassati. A Pietracatella la storia di una madre e una figlia trovate senza scampo continua a fare male, perché ogni dettaglio sembra aprire un nuovo dubbio. E ora, nelle indagini, si è mosso di nuovo qualcosa. Il caso è quello di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, morte per avvelenamento da ricina. Una vicenda che durante le festività natalizie ha scosso il paese e che ancora oggi resta piena di zone d’ombra: chi ha avuto accesso a quella sostanza? Quando è avvenuto davvero il contatto? E, soprattutto, perché? Gli investigatori, coordinati dalla procura, stanno cercando di ricostruire passo dopo passo ciò che è accaduto e, in parallelo, di capire il contesto: i rapporti personali, le abitudini, i contatti, le eventuali tensioni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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