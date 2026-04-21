Le indagini sull’avvelenamento di una madre e di una figlia hanno fatto un passo avanti, con i dettagli relativi alla provenienza della sostanza trovata. Gli inquirenti stanno analizzando i riscontri scientifici e i reperti raccolti sul luogo, cercando di chiarire come sia stato possibile ottenere e somministrare la ricina. La procura sta lavorando per ricostruire i passaggi che hanno portato alla presenza di questa sostanza nel caso.

Un mistero fitto, che si muove tra elementi scientifici e riscontri investigativi, continua ad avvolgere il caso della presunta intossicazione da ricina. Gli inquirenti lavorano senza sosta per chiarire ogni dettaglio, mentre emergono nuovi elementi che rendono il quadro ancora più complesso e delicato. Al centro dell’indagine c’è la ricerca della sostanza tossica, una delle più pericolose in natura, e soprattutto della sua possibile origine. Un interrogativo che potrebbe rappresentare la chiave per comprendere cosa sia realmente accaduto e se si tratti di un episodio accidentale o di un gesto volontario. Leggi anche: Campobasso, giallo della ricina: il marito abbandonato dal legale Il giallo di Pietracatella e la pista della ricina.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Dove è stata presa la ricina”. Mamma e figlia avvelenate, svolta nelle indagini. Si capisce tutto

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