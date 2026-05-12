Choc a Felino 42enne si barrica in casa con una bombola di gas e una bottiglia di alcol e minaccia di lanciarsi dal balcone

A Felino, un uomo di 42 anni si è chiuso in casa con una bombola di gas e una bottiglia di alcol, minacciando di lanciarsi dal balcone. La situazione si è protratta per alcune ore, con l’uomo che ha continuato a fare pressioni, prima avvicinandosi a una finestra e poi al parapetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la crisi.

Si è barricato, da solo, nella sua abitazione di Felino. Poi ha minacciato di buttarsi, prima da una finestra e poi dal balcone, aveva una bombola di gas, una bottiglia di alcol e un accendino. Momenti di terrore e tragedia sfiorata nella mattinata di domenica 10 maggio a Felino. Solo grazie.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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