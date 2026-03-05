Oristano esplode una bombola di gas in casa | due morti

A Oristano una bombola di gas è esplosa in una abitazione causando la morte di un uomo e di una donna anziani. Le vittime sono state trovate senza vita all’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente.

A Ghilarza, in provincia di Oristano, due anziani sono morti a causa dell'esplosione di una bombola di gas all'interno di una casa. Da quanto si apprende, nell'abitazione, al momento della deflagrazione - forse innescata da una perdita dalla stufa a gas -, c'erano uomo e una donna. Sul posto, chiamati dai residenti della zona, sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Purtroppo per gli anziani non c'era più nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire l'episodio e accertare le cause.