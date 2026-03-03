Questa sera alle 21 si gioca la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. L’allenatore dell’Inter sta valutando un possibile turnover, con cinque titolari che potrebbero riposare. Le probabili formazioni prevedono variazioni rispetto alla formazione abituale, mentre il Como si prepara a scendere in campo con i giocatori disponibili. La partita si svolge in un clima di attesa e strategia da parte di entrambe le squadre.

Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se lo contendono le big di Serie A! 5 anni fa sarebbe potuto essere del Bologna: il retroscena Pio Esposito Inter, l’Arsenal ci prova! Telefonata ad Ausilio: perentoria la risposta arrivata da Viale della Liberazione Milan Inter, un derby che vale una stagione: svelato il piano gara di Allegri! Da De Winter alla fantasia di Nkunku, tutte le idee Berti già carico per il derby: «Una volta dissi ‘meglio sconfitti che milanisti’, ai miei tempi non ci guardavamo neanche in faccia! Pio un mostro, sullo scudetto dico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Como Inter, Chivu pensa al turnover in Coppa Italia? 5 titolarissimi possono riposare!

Inter Torino, le probabili formazioni: Chivu pensa al turnover, Baroni lancia i nuovi arrivati!Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve,...

Probabili formazioni Inter Torino: Chivu a caccia della semifinale di Coppa. Spazio al turnover, in attacco tocca a loroMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Aggiornamenti e notizie su Como Inter

Temi più discussi: Le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia Como-Inter; Como-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Probabili formazioni Como-Inter: chi gioca titolare in Coppa Italia e le ultime su Nico Paz, Morata, Diao, Dumfries, Bonny e Thuram; Como-Inter: probabili formazioni, statistiche, quando e dove vederla in tv e streaming.

Pagina 2 | Dove vedere Como-Inter di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla semifinale d'andata in programma al Sinigaglia: le probabili scelte di Fabregas e Chivu ... corrieredellosport.it

Como-Inter oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlaComo-Inter, atto primo. Lariani e nerazzurri si sfidano oggi, martedì 3 marzo, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un'opportunità per Cesc Fabregas, ... lapresse.it

Sensazioni per COMO-INTER stasera in Coppa Italia - facebook.com facebook

Stasera c'è il Como, e Chivu stravolge l'Inter: otto cambi in formazione x.com