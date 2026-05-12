Chivu prende la parola al Quirinale | Dobbiamo essere di esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono
L’allenatore dell’Inter ha partecipato a un evento al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di essere un esempio positivo per i bambini e le bambine che seguono le attività sportive. La sua presenza in occasione di questo incontro ha attirato l’attenzione dei media, in un momento di grande attenzione per la partita in programma il giorno successivo.
Nuovo allenatore Milan, scatta il toto-nomi in caso di separazione da Allegri: tre italiani e una suggestione straniera per il Diavolo Calciomercato Inter: Pavard annuncia l’addio al Marsiglia e ‘prenota’ il ritorno in nerazzurro. La sua idea è stata svelata! Calciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra nuovo Sinigaglia e sostenibilità. Le sue parole Giudice Sportivo Serie A: indagini in corso per Cagliari Udinese, pioggia di ammende, Milan decimato dalle squalifiche! Tutte le decisioni dopo la 36ª giornata Derby di Roma, il caso arriva in Parlamento: interrogazione al Ministro Piantedosi.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Chivu al Quirinale: «Abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono»di Alberto PetrosilliChivu interviene davanti al Presidente Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio: le dichiarazioni...
Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan Inter: «Dobbiamo essere la nostra miglior versione ma l’identità e le ambizioni che ci siamo costruiti ci permettono di essere sereni»Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Milan...