Chivu prende la parola al Quirinale | Dobbiamo essere di esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono

L’allenatore dell’Inter ha partecipato a un evento al Quirinale alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di essere un esempio positivo per i bambini e le bambine che seguono le attività sportive. La sua presenza in occasione di questo incontro ha attirato l’attenzione dei media, in un momento di grande attenzione per la partita in programma il giorno successivo.

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