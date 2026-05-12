Il difensore della squadra di calcio ha preso la parola davanti al Presidente della Repubblica in occasione della vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Durante l’intervento, ha sottolineato che il loro ruolo comporta l’obbligo di essere un esempio per i bambini e le bambine che li seguono. La dichiarazione è stata pronunciata prima dell’incontro sportivo, in un contesto ufficiale al Quirinale.

di Alberto Petrosilli Chivu interviene davanti al Presidente Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Lazio: le dichiarazioni. Momento istituzionale per Lazio e Inter alla vigilia della finale di Coppa Italia. Le due squadre sono state accolte al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un incontro che ha coinvolto giocatori, dirigenti e rappresentanti della Lega Serie A. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dopo l’intervento di Maurizio Sarri, ha preso la parola il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, protagonista della conferenza davanti alla platea presente. L’allenatore dell’Inter ha voluto sottolineare l’importanza dei valori legati allo sport e il significato di rappresentare un club come quello nerazzurro in un appuntamento così prestigioso.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu al Quirinale: «Abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono»

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