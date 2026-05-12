Vieri commenta il comportamento di Chivu, che non si è mai lamentato delle assenze, mentre altri sembrano soffrire di più quando mancano alcuni giocatori. In vista della finale di Coppa Italia, l’Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu, mentre Thuram, dopo un allarme, si è reintegrato nel gruppo e potrebbe essere convocato. La squadra si prepara alla sfida senza ulteriori indisponibili confermati.

Un giorno alla finale di Coppa Italia e l’Inter dovrà rinunciare sicuramente ad Hakan Calhanoglu, mentre è in dubbio Marcus Thuram, che però dopo l’allarme di ieri è tornato in gruppo e dovrebbe essere regolarmente convocato. Ma “ Chivu non si è mai lamentato delle assenze e non lo farà adesso, anche se deve rinunciare a Calhanoglu, che nel suo ruolo è uno dei migliori del mondo”. Parola di Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Lazio tra le tante, oggi opinionista televisivo. Vieri ha parlato della finale di Coppa Italia prevista a Roma mercoledì sera alle 21, ma anche della stagione dell’Inter, che ha vinto lo scudetto con diverse giornate d’anticipo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chivu non si è mai lamentato delle assenze, quando manca qualcuno alle altre sembra un dramma”: parla Vieri

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