L’Inter si prepara ad affrontare il Cagliari nell’anticipo di venerdì a San Siro, con alcune assenze importanti. Chivu non è stato inserito nella lista dei convocati, mentre Lautaro Martinez e altri due giocatori non sono disponibili per infortunio. La squadra nerazzurra, che guida la classifica, cerca di mantenere il vantaggio sul Napoli in vista delle prossime partite. Gli aggiornamenti ufficiali arrivano da Appiano Gentile.

La capolista affronta a San Siro la formazione sarda nell’anticipo di venerdì: gli aggiornamenti da Appiano Gentile L’ Inter è sempre più vicina allo scudetto, con i nerazzurri che hanno staccato ulteriormente il Napoli in classifica. Adesso la squadra di Chivu ha 9 punti di margine sulla diretta antagonista, quando mancano sei giornate al termine del campionato. Lautaro Martinez, capitano dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it L’allenatore nerazzurro prepara quindi con ritrovata serenità il prossimo impegno contro il Cagliari, dopo le due fondamentali vittorie con Como e Roma. Nell’anticipo del ‘Meazza’ l’Inter ha l’opportunità di mettere un altro mattoncino verso il titolo e dovrà farlo ancora senza Lautaro Martinez, che rimane ai box dopo il nuovo problema al polpaccio accusato la scorsa settimana.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, niente da fare per Chivu: Lautaro e altre due assenze col Cagliari

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