Vieri difende l’Inter e incorona Pio Esposito | Quando mancano i giocatori alle altre squadre si fanno scenate quando mancano ai nerazzurri invece…

Durante il prepartita di Milan-Inter, l’ex giocatore ha commentato la situazione delle assenze nel campionato, sottolineando come i giocatori dell’Inter siano trattati in modo diverso rispetto alle altre squadre. Ha parlato di Pio Esposito, esprimendo apprezzamento per le sue qualità, e ha difeso la formazione nerazzurra dalle critiche. Le sue parole sono state riportate dai microfoni di Dazn.

Inter News 24 Vieri, intervenuto nel prepartita di Milan Inter ai microfoni di Dazn, parla così di Pio Esposito e difende la squadra nerazzurra. Nel prepartita di DAZN, Christian Vieri ha analizzato la scelta di Cristian Chivu di puntare su Francesco Pio Esposito dal primo minuto nel derby. Secondo l'ex centravanti azzurro, la chiave per attivare il giovane talento nerazzurro risiede nel gioco sulle fasce: se l'Inter riuscirà a produrre cross con Dimarco e Luis Henrique, il classe 2005 potrà mettere a frutto il suo istinto da predatore d'area. « Esposito può far gol ed essere decisivo: se l'Inter fa tanti cross, può fare la differenza », ha spiegato Vieri, sottolineando comunque la necessità di migliorare nel raccordo del gioco con i compagni.