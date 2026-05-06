Infortunio Calhanoglu turco ancora in dubbio per la finale di Coppa Italia | Chivu riflette

Il centrocampista turco coinvolto in un infortunio non ha ancora una risposta definitiva sulla sua presenza nella finale di Coppa Italia prevista per il 13 maggio. Le condizioni fisiche del giocatore sono oggetto di valutazioni da parte dello staff medico, mentre i tempi di recupero non sono ancora stati comunicati ufficialmente. La decisione sulla sua partecipazione dipenderà dagli accertamenti in corso.

di Alberto Petrosilli Infortunio Calhanoglu, ancora da stabilire se il centrocampista turco sarà a disposizione per la sfida del prossimo 13 maggio. L’ Inter è già focalizzata sul prossimo grande obiettivo: la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro la Lazio. La sfida di campionato di sabato, sempre contro i biancocelesti, rappresenterà il test decisivo per valutare la condizione atletica del gruppo e gestire i rientri fondamentali. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Calhanoglu e il recupero record? Le ultime in vista della finale di Coppa Italia. Il principale nodo da sciogliere per lo staff tecnico riguarda le condizioni di Hakan Calhanoglu.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, turco ancora in dubbio per la finale di Coppa Italia: Chivu riflette Notizie correlate Leggi anche: Infortunio Calhanoglu: il turco a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio? Il comunicato dell’Inter sulle sue condizioni ufficiali Infortunio Calhanoglu, problema più grave del previsto: a rischio anche la finale di Coppa Italiadi Stefano CoriInfortunio Calhanoglu che mette in seria apprensione mister Cristian Chivu. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Allarme Inter, ancora un infortunio per Calhanoglu: risentimento al soleo sinistro. Rischia di aver finito la stagione; Inter, infortunio per Calhanoglu: finale Coppa Italia a rischio, stagione finita?; Infortunio Calhanoglu, le condizioni del turco preoccupano l'Inter: rischia di saltare la finale di Coppa Italia; Inter, Calhanoglu prova il recupero lampo per la finale di Coppa Italia. Inter, infortunio Calhanoglu: le novità per la finale di Coppa Italia e per le ultime 3 giornateTiene banco l’infortunio di Calhanoglu in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio e anche per le ultime 3 giornate di campionato. fantamaster.it Infortunio Calhanoglu, c’è la rivelazione sul rientro nel finale di stagione!Infortunio Calhanoglu - Novità importanti sul rientro di Calhanoglu e sul suo rientro per finale Coppa Italia e Mondiali: c'è l'annuncio! fantamaster.it Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ct della Turchia Vincenzo Montella ha parlato di Calhanoglu e del nuovo infortunio del centrocampista - facebook.com facebook Inter, stagione finita per Calhanoglu Infortunio si può definire solo in un modo x.com