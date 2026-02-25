Inter Chivu nel post gara | Ci abbiamo provato in tutti i modi Purtroppo in Champions non siamo riusciti ad essere competitivi
Cristian Chivu ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt, causata dalla mancanza di incisività in attacco. L’allenatore ha spiegato che la squadra ha cercato in tutti i modi di cambiare le cose, ma non è riuscita a essere abbastanza efficace nel match decisivo. La partita si è conclusa con un risultato che ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League. Ora, i giocatori si preparano per le prossime sfide sul campo.
Chivu a Sky: «C’è amarezza, ci abbiamo provato in tutti i modi. Complimenti al Bodo, avevano più energie. Ecco cos’ho provato a chiedere alla squadra»Cristian Chivu ha espresso amarezza per la sconfitta contro il Bodo Glimt, attribuendo il risultato alla maggiore energia degli avversari.
Conferenza stampa Chivu post Cremonese Inter: «Vogliamo essere competitivi! Vi spiego da dove nasce la mia rabbia nel secondo tempo»Dopo la vittoria contro la Cremonese, Chivu si presenta in conferenza stampa e spiega cosa lo ha fatto arrabbiare nel secondo tempo.
Chivu: C'è amarezza, ma ci è mancata energia. Il Bodo ha giocato 4 partite negli ultimi 3 mesi...L'allenatore nerazzurro commenta l'eliminazione dalla Champions: Siamo delusi, ma voltiamo pagina. Forse se avessimo sbloccato la partita sarebbe stato diverso ... gazzetta.it
Scudetto preferito alla Champions League? Chivu spiega tutto: riposta nettaChivu parla ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa contro il Bodo e spiega il motivo dell'eliminazione in Champions ... spaziointer.it
Termina il percorso dell’Inter in Champions La squadra di Chivu, dopo il 3-1 dell’andata, non riesce a ribaltare il risultato. Le reti di Hauge ed Evjen portano il Bodo Glimt in vantaggio, Bastoni accorcia le distanze, ma a poco serve: Inter ko #CorrieredelloS x.com
