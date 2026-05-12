Chiuso per incidente il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia
Alle 17:15 circa, sulla A1 Direttissima, è stato chiuso temporaneamente il tratto tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze a causa di un incidente. La strada è rimasta chiusa per un certo periodo, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui danni. La circolazione è stata rallentata, e si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti sulla situazione.
Alle 17:15 circa, a causa di un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto sulla A1 Direttissima compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia, in direzione Firenze. In corrispondenza del tratto interessato il traffico risulta bloccato e si registrano 4 km di coda. Per lo stesso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
MAXI INCIDENTE IN GALLERIA SULL’’A1: SCONTRO TRA TIR. UN MORTO E CHIUSA L’AUTOSTRADA
Notizie correlate
Autostrada A1: incidente tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola. Tratto chiuso verso BolognaSul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze...
Autostrada A1: incidente tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola. Tratto riaperto verso BolognaSul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze...
Argomenti più discussi: Sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo verso Genova, si segnalano 7 km di coda per un tamponamento tra quattro autovetture avvenuto all’interno della galleria Sant’Agostino al km 30. Si consiglia di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità o; Incidente in Svizzera, chiuso il Passo del Sempione: stop ai veicoli verso il confine; A12, scontro fra due tir-cisterna carichi di carburante: tratto chiuso e caos traffico; Incidente A14 adesso: tratto chiuso tra Pedaso e Grottammare e 6 km di coda.
Buongiorno In FiPiLi, in direzione mare, tratto chiuso per incidente tra Empoli Est ed Empoli, 2 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est; in direzione Firenze, code a tratti tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci. In A11, in direzione Firenze, rallentame facebook
In #FiPiLi, in direzione mare: tratto chiuso per incidente tra Empoli Est ed Empoli, 1 km di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est #viabiliTOS x.com
Idee di arricchimento per il mio cane infortunato - reddit.com reddit
Chiuso per incidente il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e BadiaAlle 17:15 circa, a causa di un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto sulla A1 Direttissima compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia, in direzione Firenze. In corrispondenza del ... firenzetoday.it