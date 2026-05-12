Chiuso per incidente il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia

Alle 17:15 circa, sulla A1 Direttissima, è stato chiuso temporaneamente il tratto tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia in direzione di Firenze a causa di un incidente. La strada è rimasta chiusa per un certo periodo, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui danni. La circolazione è stata rallentata, e si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti sulla situazione.

Alle 17:15 circa, a causa di un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto sulla A1 Direttissima compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia, in direzione Firenze. In corrispondenza del tratto interessato il traffico risulta bloccato e si registrano 4 km di coda. Per lo stesso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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