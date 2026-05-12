Chiude per sempre il passaggio a livello ci sarà il tunnel | come cambia la viabilità

A Cesano Maderno, da lunedì 18 maggio, il passaggio a livello di via Como verrà definitivamente chiuso, a favore di un nuovo tunnel. L’intervento comporta la fine dell’uso della vecchia linea ferroviaria e la realizzazione di un collegamento sotterraneo. La chiusura del passaggio a livello comporta modifiche alla viabilità locale, che saranno rese note alle autorità competenti. I lavori di cantiere sono previsti in questo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui