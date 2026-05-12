Chiude per sempre il passaggio a livello ci sarà il tunnel | come cambia la viabilità
A Cesano Maderno, da lunedì 18 maggio, il passaggio a livello di via Como verrà definitivamente chiuso, a favore di un nuovo tunnel. L’intervento comporta la fine dell’uso della vecchia linea ferroviaria e la realizzazione di un collegamento sotterraneo. La chiusura del passaggio a livello comporta modifiche alla viabilità locale, che saranno rese note alle autorità competenti. I lavori di cantiere sono previsti in questo periodo.
Tempo di cantieri a Cesano Maderno. Da lunedì 18 maggio il passaggio a livello di via Como sarà chiuso definitivamente. Un intervento necessario per consentire il completamento dei lavori del nuovo sottopasso ciclopedonale e veicolare di via Liberazione.Mentre il passaggio a livello di via Como.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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