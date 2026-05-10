Napoli agguato ai Quartieri Spagnoli | gambizzato 48enne

Nella serata di ieri, nei Quartieri Spagnoli a Napoli, si è verificato un colpo di arma da fuoco che ha ferito un uomo di 48 anni. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vico Mondragone, dove hanno trovato il ferito e avviato le indagini. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato colpito alla gamba sinistra da due proiettili inesplosi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Agguato in serata a Napoli, nei Quartieri Spagnoli: c’è un ferito. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vico Mondragone, dove un 48enne già noto le forze dell’ordine era stato colpito da ignoti con due colpi d’arma da fuoco alla gamba sinistra. Secondo la ricostruzione, al momento degli spari l’uomo stava passeggiando. Il 48enne è stato soccorso da un’autambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Pellegrini, dove si trova tutt’ora per le cure del caso: non è in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo in corso, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo del comando provinciale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: gambizzato 48enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono gravi Notizie correlate Leggi anche: Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia Napoli, blitz ai Quartieri Spagnoli: 5 milioni sequestrati alla camorra? Cosa sapere Sequestrati 5 milioni di euro ai clan dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Argomenti più discussi: Spari in strada a Napoli, due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli: indagini sul conflitto a fuoco; Chi è Francesco, il figlio di Rita de Crescenzo arrestato oggi a Napoli: dal bunker tra i vicoli alle coltellate; L’ombra della guerra con i Quartieri Spagnoli; Sparatoria a Napoli, arrestati 7 minorenni.