Chironi a Tunisi | l’arte sfida l’impossibile Villa Le Corbusier

A Tunisi, un'auto simbolo è stata portata nel luogo dove sorgeva la Villa di Le Corbusier, che attualmente rimane chiusa al pubblico. La presenza del veicolo ha sollevato domande sulla possibilità di usare l’arte per rappresentare spazi non accessibili. La villa, esempio di architettura moderna, non è aperta alle visite e si trova in uno stato di inaccessibilità, lasciando spazio a interpretazioni differenti sulla sua funzione e sul suo stato di conservazione.

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? Domande chiave Come può un'auto iconica sostituire una villa inaccessibile? Perché la Villa di Le Corbusier è chiusa al pubblico? Chi trasformerà una Fiat 127 in una scultura sonora? Dove si svolgeranno le performance itineranti tra Tunisi e Cartagine??? In Breve Performance Carthage Drive tra Tunisi e Cartagine il 24 e 25 marzo. Collaborazioni musicali con Paolo Fresu, Marino Formenti, Gavino Murgia, Stefano Pilia e Dhafer Youssef. Mostra finale presso La Boîte prevista per il 3 aprile 2 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chironi a Tunisi: l’arte sfida l’impossibile Villa Le Corbusier ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’artista Cristian Chironi a Tunisi rende omaggio a Le CorbusierTra le strade della Medina di Tunisi e il silenzio irraggiungibile di Villa Baizeau a Cartagine, prende forma uno dei progetti artistici e culturali... "Collo d'oca" di viale Le Corbusier, la rotonda pronta in cinque mesiTra cinque mesi la rotonda di viale Le Corbusier che elimina il “collo d’oca” potrebbe vedere la luce. Si parla di: A Tunisi c’è una mostra che racconta Villa Baizeau di Le Corbusier e l’abitare contemporaneo; Vivere nelle case di Le Corbusier: ce lo racconta un artista che lo fa da anni. L’artista Cristian Chironi a Tunisi rende omaggio a Le CorbusierContinua a Villa Baizeau l’affascinante viaggio ispirato alle architetture del genio svizzero e al concetto dell’abitare ... ilgiornale.it