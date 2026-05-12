L’artista Cristian Chironi a Tunisi rende omaggio a Le Corbusier

Un artista italiano ha realizzato un progetto a Tunisi dedicato a Le Corbusier. L’opera si sviluppa tra le strade della Medina di Tunisi e Villa Baizeau a Cartagine, luoghi caratterizzati da un’atmosfera silenziosa. Il progetto si inserisce tra le iniziative artistiche e culturali più interessanti del momento, attirando l’attenzione nel panorama internazionale contemporaneo.

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Tra le strade della Medina di Tunisi e il silenzio irraggiungibile di Villa Baizeau a Cartagine, prende forma uno dei progetti artistici e culturali più affascinanti del panorama internazionale contemporaneo. L’artista sardo Cristian Chironi presenta il settimo capitolo di “My house is a Le Corbusier”, il progetto pluriennale dedicato al tema dell’abitare, dell’identità e della relazione tra uomo e architettura. Un’iniziativa che vede protagonisti La Boîte - Centre d’Art & d’Architecture, l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e l’Ambasciata d’Italia, insieme alla Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), in un dialogo internazionale che intreccia arte, urbanistica, memoria e ricerca sociale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’artista Cristian Chironi a Tunisi rende omaggio a Le Corbusier ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "L’alchimia del sentimento", la Cattolica rende omaggio all’artista Romano TagliaferriLunedì, 2 marzo, alle ore 11,30, nell’atrio d’onore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sarà inaugurata "L’alchimia del sentimento", una... Milano rende omaggio a Giovanni Gastel: la mostra con oltre 200 fotografie del grande artistaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Fino al 26 luglio... Si parla di: Vivere nelle case di Le Corbusier: ce lo racconta un artista che lo fa da anni; A Tunisi c’è una mostra che racconta Villa Baizeau di Le Corbusier e l’abitare contemporaneo. Vivere nelle case di Le Corbusier: ce lo racconta un artista che lo fa da anniDal Padiglione dell’Esprit Nouveau a Bologna alla Villa Baizeau a Tunisi, passando per Marsiglia e Berlino, Cristian Chironi ha abitato per anni le architetture di Le Corbusier: un progetto che le met ... domusweb.it