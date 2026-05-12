L’artista Cristian Chironi a Tunisi rende omaggio a Le Corbusier
Un artista italiano ha realizzato un progetto a Tunisi dedicato a Le Corbusier. L’opera si sviluppa tra le strade della Medina di Tunisi e Villa Baizeau a Cartagine, luoghi caratterizzati da un’atmosfera silenziosa. Il progetto si inserisce tra le iniziative artistiche e culturali più interessanti del momento, attirando l’attenzione nel panorama internazionale contemporaneo.
Tra le strade della Medina di Tunisi e il silenzio irraggiungibile di Villa Baizeau a Cartagine, prende forma uno dei progetti artistici e culturali più affascinanti del panorama internazionale contemporaneo. L’artista sardo Cristian Chironi presenta il settimo capitolo di “My house is a Le Corbusier”, il progetto pluriennale dedicato al tema dell’abitare, dell’identità e della relazione tra uomo e architettura. Un’iniziativa che vede protagonisti La Boîte - Centre d’Art & d’Architecture, l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e l’Ambasciata d’Italia, insieme alla Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), in un dialogo internazionale che intreccia arte, urbanistica, memoria e ricerca sociale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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