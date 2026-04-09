Collo d' oca di viale Le Corbusier la rotonda pronta in cinque mesi

Tra cinque mesi potrebbe essere completata la nuova rotonda di viale Le Corbusier, progettata per sostituire l’attuale “collo d’oca”. La struttura dovrebbe essere pronta entro questo periodo, secondo i tempi previsti dagli interventi in corso. La realizzazione dell’opera si inserisce in un piano di miglioramento della viabilità locale. La conclusione dei lavori è prevista entro il termine stabilito, senza ulteriori indicazioni su eventuali variazioni.

Tra cinque mesi la rotonda di viale Le Corbusier che elimina il “collo d’oca” potrebbe vedere la luce. È quanto emerso al termine del sopralluogo effettuato dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano, e dall’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, al cantiere dove ieri è stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

"Collo d'oca" viale Le Corbusier, quattro mesi per cancellarloPer l’estate il “nuovo” viale Le Corbusier, senza più il “collo d’oca”, potrebbe essere già pronto.

"Collo d'oca" di viale Le Corbusier: demolito l'edificio, via alla ristrutturazione dell'areaVia alla demolizione della casetta del “Collo d’oca” di viale Le Corbusier a Latina.

Temi più discussi: Collo d'oca di Viale Le Corbusier, demolito l'edificio, via alla ristrutturazione dell'area; COLLO D’OCA: INIZIATE LE OPERAZIONI PRELIMINARI IN VIALE LE CORBUSIER; Latina, demolita l’abitazione del Collo d’oca su Viale Le Corbusier; Latina, al via la demolizione della casa sul collo d’oca in Viale Le Corbusier.

Collo d’oca, imminente l’assegnazione della gara per la nuova rotatoriaL’intervento in corso rappresenta un passaggio fondamentale e propedeutico al completamento di viale Le Corbusier, un’opera attesa e destinata a migliorare in maniera significativa la viabilità ... latinaoggi.eu

La storia infinita del collo d'oca: dal 1978 falliti tutti i tentativi di esproprio. Adesso viale Le Corbusier sarà completataQuello di ieri, l'avvio delle operazioni di sgombero e demolizione, è l'epilogo di una vicenda iniziata quasi 70 anni fa. È la metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, in una Latina e in un'Italia ... ilmessaggero.it

Un detenuto ha procurato ferite e graffi al collo a un agente della Penitenziaria - facebook.com facebook

La vena sul collo, la voglia di incidere, la sfacciataggine di puntare l'uomo dopo trenta secondi dal suo ingresso in campo, il lampo che si abbatte sul Maradona e sul campionato di Serie A Nelle urla di Alisson Santos a fine partita c'è tutto quello di cui il x.com