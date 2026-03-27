Il commissario cittadino di Forza Italia a Paupisi ha richiesto interventi immediati e chiarimenti sui fondi destinati alla viabilità provinciale. La richiesta segue l’allarme espresso dal sindaco del paese riguardo alla pericolosità della strada statale 107, che collega il territorio ad altre zone. La questione riguarda specificamente le condizioni del manto stradale e la sicurezza degli utenti.

“Come Forza Italia Paupisi condividiamo pienamente l’allarme lanciato dal sindaco Salvatore Coletta sulla pericolosità della SP 107. Ora basta: non è più tempo di rinvii”. Così Salvatore Procaccini, commissario cittadino di Forza Italia. “Da tempo si parla della possibilità di intervenire su questa arteria utilizzando i fondi compensativi legati alla Linea ferroviaria Napoli–Bari, destinati al Comune di Torrecuso, visto che la strada ricade interamente nel suo territorio pur collegando Paupisi a Ponte. Ma questi fondi esistono realmente? E, soprattutto, sono disponibili e utilizzabili per questo intervento? Se tali risorse non dovessero... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Paupisi, sicurezza sulla SP 107: l’appello di Forza Italia

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