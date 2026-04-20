Napoli appello sulla sicurezza urbana | Condizione essenziale per crescita e turismo

Un imprenditore napoletano nel settore dell’ospitalità ha presentato un appello sulla sicurezza urbana in città. Ha sottolineato che questa rappresenta una condizione fondamentale per favorire lo sviluppo economico e il turismo locale. La richiesta arriva a seguito di recenti episodi che hanno coinvolto aree pubbliche e strutture ricettive. L’intervento mira a sensibilizzare le istituzioni e la comunità sulla necessità di interventi concreti per migliorare la sicurezza.

Enrico Ditto, imprenditore napoletano di riferimento nel settore dell’ospitalità, torna a farsi sentire con una presa di posizione netta e senza filtri sul tema della sicurezza urbana a Napoli: una questione che — sostiene — non può più essere trattata come sfondo di polemiche stagionali, ma deve diventare priorità strutturale dell’agenda pubblica cittadina. “Napoli attrae milioni di visitatori, genera entusiasmo in tutto il mondo, scala le classifiche delle destinazioni più desiderate. Ma continuiamo a costruire su fondamenta instabili se non affrontiamo con serietà il problema della sicurezza percepita e reale nelle nostre strade», dichiara Ditto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Sicurezza, Rossella Falcone: “Presenza dello Stato condizione essenziale per difendere territorio ed economia”Sicurezza, Rossella Falcone: “Presenza dello Stato condizione essenziale per difendere territorio ed economia”Intervento in Consiglio regionale della... Siap dopo il vertice sulla sicurezza: "Serve coordinamento dello Stato sulla sicurezza urbana"“La sicurezza urbana deve restare una funzione coordinata dallo Stato e non può essere affidata a interventi frammentati o esclusivamente locali”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: In sicurezza per la vita, al Ferraioli la polizia municipale; Anci, sfida sicurezza: più vigili e telecamere; Crisi della sanità a Napoli: la Cisl chiede nuovi posti letto; Napoli sicura è Napoli che cresce: Basta con gli alibi, servono fatti! - Napoli Village - Quotidiano di. L’appello del Cenacolo Giuridico dell’ACI Napoli sulla sicurezza stradale: «Educazione e sinergie per fermare le stragi»Al centro della riunione del Cenacolo Giuridico dell’Automobile Club Napoli, presieduto dal Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone ci sono state la sicurezza stradale e la promozione di una ... ilmattino.it «Anci, sfida sicurezza: più vigili e telecamere»L’Anci Campania compie 50 anni, e li festeggia oggi pomeriggio con un’Assemblea pubblica che si tiene nell’Aula magna del complesso universitario di San Giovanni a Teduccio. ilmattino.it L'ARTE MUORE, GLI ABUSIVI PROSPERANO A Napoli l'Arte di Strada muore sotto il peso di multe salate e un regolamento assurdo. Nel frattempo, i venditori di merce contraffatta e abusivi di ogni sorta prosperano - facebook.com facebook La visita del Papa a Napoli, in occasione del primo anniversario del suo pontificato: prima tappa Pompei, poi l'arrivo nella città partenopea. Presentato il programma della giornata x.com