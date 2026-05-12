Chieti sgomberati due alloggi comunali | sequestrati e murati
A Chieti sono stati sgomberati due alloggi comunali, che sono stati sottoposti a sequestro e successivamente murati. Gli occupanti, già denunciati in passato, vivevano negli alloggi di via del Palmensi. Durante le operazioni, sono stati riscontrati allacci abusivi e accumulo di rifiuti all’interno delle abitazioni. Le autorità hanno provveduto a mettere fine alla situazione di illegalità.
? Domande chiave Chi sono gli occupanti già denunciati che abitavano via del Palmensi? Come hanno fatto a gestire allacci abusivi e rifiuti negli alloggi? Perché le autorità hanno deciso di murare direttamente le finestre? Quando saranno disponibili le case recuperate per chi è in graduatoria??? In Breve Via del Palmensi ospitava quattro occupanti italiani provenienti da comuni limitrofi. La comandante Donatella Di Giovanni segnala altre occupazioni analoghe nella stessa zona. Gli alloggi sarann .🔗 Leggi su Ameve.eu
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Sgomberati gli alloggi comunali occupati abusivamente in via del Palmensi: operazione della polizia localeLa polizia locale di Chieti ha eseguito lo sgombero di alcuni alloggi comunali occupati abusivamente in via del Palmensi, zona Tricalle.
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