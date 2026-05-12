Chieti sgomberati due alloggi comunali | sequestrati e murati

A Chieti sono stati sgomberati due alloggi comunali, che sono stati sottoposti a sequestro e successivamente murati. Gli occupanti, già denunciati in passato, vivevano negli alloggi di via del Palmensi. Durante le operazioni, sono stati riscontrati allacci abusivi e accumulo di rifiuti all’interno delle abitazioni. Le autorità hanno provveduto a mettere fine alla situazione di illegalità.

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