A Mestre, circa 80 alloggi di proprietà dell'Ater sono chiusi o in stato di abbandono, secondo un'inchiesta condotta da Pellicani. Nel frattempo, si registra una lista di circa 2.500 appartamenti vuoti, mentre le necessità di alloggi non vengono soddisfatte. Si discute anche di chi dovrebbe coprire i costi del piano da 50 milioni di euro previsto per via Piave.

? Cosa scoprirai Come possono 2.500 alloggi sfitti coesistere con la carenza di case?. Chi deve finanziare il piano da 50 milioni per via Piave?. Perché l'amministrazione ha lasciato murati gli edifici in centro a Mestre?. Come cambierà il quartiere con l'ingresso di nuovi investitori privati?.? In Breve Circa 2.500 alloggi tra Comune e Ater risultano attualmente sfitti a Mestre.. Piano di recupero da 50 milioni previsto su un arco di 5 anni.. Proposta istituzione Osservatorio e Agenzia per la Casa per gestire domanda e offerta.. Riqualificazione via Piave potrebbe accogliere tra 700 e 800 nuovi residenti.. Nicola Pellicani segnala 80 alloggi Ater murati o in stato di abbandono tra le vie Fiume, Cavallotti, Monte Santo, Duca d’Aosta, Cavalieri di Vittorio Veneto e via Piave a Mestre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre, 80 alloggi Ater murati o in abbandono: l’inchiesta di Pellicani

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