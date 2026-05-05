Cittadini digitali consapevoli al Cianfarani l' appuntamento con istituzioni e studenti
Giovedì 7 maggio alle 10 si svolgerà una conferenza intitolata “Cittadini digitali consapevoli” presso il Cianfarani, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e studenti. L’evento mira ad affrontare temi legati all’uso responsabile della tecnologia e alla sicurezza online. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a approfondire le sfide e le opportunità del mondo digitale.
“Cittadini digitali consapevoli” è il nome della conferenza che sarà ospitata giovedì 7 maggio, alle ore 10.30, nell'auditorium Cianfarani di Chieti. L'evento costituisce una testimonianza formativa nella scuola per fornire agli studenti strumenti adeguati a prevenire i rischi crescenti del.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Temi più discussi: Cittadini digitali consapevoli al Cianfarani con istituzioni e studenti; Cittadini digitali consapevoli, appuntamento il 7 maggio a Chieti; Servizi digitali comunali, al via la nuova edizione dell’indagine conoscitiva; Cittadini consapevoli.
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