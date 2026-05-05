Cittadini digitali consapevoli al Cianfarani l' appuntamento con istituzioni e studenti

Da chietitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio alle 10 si svolgerà una conferenza intitolata “Cittadini digitali consapevoli” presso il Cianfarani, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e studenti. L’evento mira ad affrontare temi legati all’uso responsabile della tecnologia e alla sicurezza online. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a approfondire le sfide e le opportunità del mondo digitale.

“Cittadini digitali consapevoli” è il nome della conferenza che sarà ospitata giovedì 7 maggio, alle ore 10.30, nell'auditorium Cianfarani di Chieti. L'evento costituisce una testimonianza formativa nella scuola per fornire agli studenti strumenti adeguati a prevenire i rischi crescenti  del.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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