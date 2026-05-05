Cittadini digitali consapevoli al Cianfarani l' appuntamento con istituzioni e studenti

Giovedì 7 maggio alle 10 si svolgerà una conferenza intitolata “Cittadini digitali consapevoli” presso il Cianfarani, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e studenti. L’evento mira ad affrontare temi legati all’uso responsabile della tecnologia e alla sicurezza online. La partecipazione è aperta a tutti coloro interessati a approfondire le sfide e le opportunità del mondo digitale.