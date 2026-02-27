Il rappresentante di un partito politico ha espresso i propri auguri di buon lavoro al nuovo Questore di Benevento, il dottor Giovanni Leuci. La dichiarazione è stata pubblicata in un breve comunicato e si rivolge direttamente a Leuci, senza ulteriori commenti o analisi. La nota si conclude con un ringraziamento e un saluto formale.

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nuovo Questore di Benevento”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, componente dell’Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica. “Il curriculum del dott. Leuci – prosegue Matera – caratterizzato da una lunga esperienza maturata in territori complessi, dalla guida della Squadra Mobile di Napoli ai prestigiosi incarichi ricoperti in Sicilia e in Lombardia, rappresenta una garanzia di altissima professionalità e competenza. Sono certo che tale esperienza costituirà una risorsa preziosa per il nostro Sannio. Accogliamo con grande favore la sua nomina – sottolinea Matera – nella convinzione che saprà proseguire con determinazione e autorevolezza l’eccellente lavoro svolto dal suo predecessore, il dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Matera (FdI): “Buon lavoro al nuovo Questore Giovanni Leuci”

