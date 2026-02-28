Marcantonio PD | Al nuovo questore Leuci i migliori auguri di buon lavoro

La segretaria provinciale del PD Sannio ha inviato gli auguri di buon lavoro al nuovo questore Leuci. Ha ricordato l’esperienza di quest’ultimo tra Napoli, Sicilia e Lombardia, e ha ringraziato il predecessore Giovanni Trabunella per l’attività svolta. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato stampa ufficiale.

"Desidero rivolgere i miei più sentiti e sinceri auguri di buon lavoro al dottor Giovanni Leuci, nominato nuovo Questore di Benevento". A dichiararlo è Filomena Marcantonio, segretaria provinciale del Pd Sannio, che poi prosegue così: "L'arrivo del dott. Leuci alla guida della Questura di Benevento rappresenta una notizia importante per il nostro territorio. "Sono certa – conclude Marcantonio – che la sua esperienza maturata in contesti complessi costituirà un valore aggiunto per il Sannio e che saprà proseguire con determinazione l'importante lavoro svolto dal suo predecessore, il dott. Giovanni Trabunella, al quale va il ringraziamento per l'impegno profuso a servizio della nostra comunità".