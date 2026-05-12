Chieri stop ai servizi comunali il 15 maggio | c’è un blackout previsto

Il prossimo 15 maggio, alcuni servizi comunali a Chieri saranno sospesi a causa di un blackout programmato. Durante questa giornata, gli uffici pubblici che gestiscono pratiche amministrative e servizi al pubblico resteranno completamente chiusi. La polizia locale informerà il pubblico sulle procedure di sicurezza adottate, in assenza di supporto operativo ordinario. Nessuna attività amministrativa o di gestione sarà disponibile nei servizi coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui