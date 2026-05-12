Chieri stop ai servizi comunali il 15 maggio | c’è un blackout previsto
Il prossimo 15 maggio, alcuni servizi comunali a Chieri saranno sospesi a causa di un blackout programmato. Durante questa giornata, gli uffici pubblici che gestiscono pratiche amministrative e servizi al pubblico resteranno completamente chiusi. La polizia locale informerà il pubblico sulle procedure di sicurezza adottate, in assenza di supporto operativo ordinario. Nessuna attività amministrativa o di gestione sarà disponibile nei servizi coinvolti.
? Punti chiave Quali uffici rimarranno completamente inaccessibili per tutta la giornata?. Come influirà il blackout sulla sicurezza gestita dalla polizia locale?. Perché l'amministrazione non può evitare questa interruzione dei servizi?. Cosa devono fare i cittadini per non restare bloccati con le pratiche?.? In Breve Intervento Enel programmato dalle ore 9:00 alle 16:00 del 15 maggio 2026.. Blocco totale interessa uffici amministrativi e comando della polizia locale di Chieri.. Manutenzione infrastrutture elettriche impone riprogrammazione pratiche burocratiche per i cittadini chieresi.. Lavori tecnici mirano a migliorare l'efficienza dei sistemi elettrici del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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