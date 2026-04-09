Dopo il successo a Sanremo, l’artista ha annunciato di aver affrontato una crisi professionale e di essere stata invitata a scegliere una posizione chiara su alcuni aspetti della sua carriera. Attualmente, sta valutando se mantenere il titolo del suo nuovo album, “Miss Italia”, decisione che spetterà a un giudice. In un’intervista, ha anche parlato della sua scoperta di un rapporto complicato con il giudizio esterno.

«Non so se il mio disco potrà continuare a chiamarsi ancora Miss Italia», dice. Il riferimento è a ricorso di Patrizia Mirigliani, che è proprietaria del marchio: «C’è stata un’udienza al tribunale di Roma», racconta, «ora aspettiamo». Il nodo è proprio lì, nel nome. Un nome che per lei «è legato alla mia libertà artistica», più che al concorso. «Parlo di me, non di Miss Italia come istituzione, e rivendico la libertà artistica», chiarisce. Si vedrà. Margherita Carducci, classe 1997, arriva a questo disco dopo un cortocircuito preciso: «Percepita mainstream, ma musicalmente no». E Miss Italia, il disco, nasce da questa apparente contraddizione, che è sfociata in una crisi di identità artistica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ditonellapiaga: «Non so se il mio album potrà continuare a chiamarsi Miss Italia: lo deciderà un giudice. Ho avuto una crisi professionale, mi hanno chiesto di scegliere da che parte stare, ora faccio me stessa»

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