Mai come quest’anno la presenza di Chiara Pavan a “MasterChef Italia” è stata così marcata. I fan del cooking show sono sicuri che a dicembre, quando inizierà la sedicesima edizione, sarà lei il quarto giudice al fianco di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgi Locatelli. “E? stata una bella esperienza essere giudice ospite negli ultimi due anni. – ha affermato la chef a Il Corriere della Sera – Non mi dispiacerebbe che il mio ruolo crescesse ancora e penso anche ai tanti appassionati che ne parlano. Se dovesse succedere ne saro? felice”. E ancora: “Antonino Cannavacciuolo e? un leader nato. Bruno Barbieri ha una grande ironia e Giorgio Locatelli e? molto affine a me e ai miei valori basati sulla responsabilita? sociale e ambientale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giudice a MasterChef Italia? Non mi dispiacerebbe. Sarebbe ipocrita non dire che da quando vado in tv il ristorante, che già andava benissimo, è del tutto pieno”: così Chef Chiara Pavan

Uno dei migliori assaggi di MasterChef | MasterChef Italia

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