Chianciano cantiere in viale Roma | Limiteremo i disagi per i negozi
A Chianciano, i lavori di riqualificazione del primo tratto di viale Roma sono in corso e il cantiere si trova attualmente davanti alle attività commerciali della zona. La fase dei lavori interessa la parte più complessa per la viabilità e per le attività commerciali, con gli operai impegnati a gestire le operazioni di rinnovo stradale. Le autorità hanno assicurato che saranno adottate misure per ridurre al minimo i disagi per i negozi locali.
di Anna Duchini I lavori di riqualificazione del primo tratto di viale Roma stanno andando avanti e il cantiere è arrivato proprio in questi giorni davanti alle attività commerciali della zona, nella parte più delicata dell’intervento sia per la viabilità che per l’impatto sulle attività. Quando sarà completato il tratto a salire verso Piazza Italia, sarà poi organizzato il transito delle macchine per poter eseguire i lavori nell’arteria a scendere lungo viale Roma. A fare il punto è il vicesindaco Paolo Piccinelli, con la delega anche per questi tipi di investimenti, che conferma l’avanzamento dei lavori e il confronto costante con commercianti e cittadini.🔗 Leggi su Lanazione.it
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