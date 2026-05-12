Chianciano cantiere in viale Roma | Limiteremo i disagi per i negozi

A Chianciano, i lavori di riqualificazione del primo tratto di viale Roma sono in corso e il cantiere si trova attualmente davanti alle attività commerciali della zona. La fase dei lavori interessa la parte più complessa per la viabilità e per le attività commerciali, con gli operai impegnati a gestire le operazioni di rinnovo stradale. Le autorità hanno assicurato che saranno adottate misure per ridurre al minimo i disagi per i negozi locali.

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