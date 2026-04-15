Cantiere infinito in via Velia lo sfogo di un esercente | Disagi per raggiungere i negozi

Un esercente della zona ha espresso frustrazione per i disagi causati dai lavori in corso in via Velia. Secondo quanto riferito, i lavori sono stati programmati per circa otto mesi, con un cronoprogramma che prevedeva il completamento di 100 metri di strada tra febbraio e fine ottobre. Tuttavia, i lavori sono ancora in corso e i negozi della zona continuano a subire difficoltà nel raggiungimento.

Ci hanno detto “qualche mese”. Ci hanno dato un cronoprogramma per 100 metri di strada: da febbraio a fine ottobre. Nove mesi. Nove mesi per scavare, recintare, bloccare tutto. Nove mesi senza certezze. Senza una data vera. Senza una garanzia. Ma soprattutto, senza rispetto. Dietro quelle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Cantiere Ponte del Gatto: nuovo assetto per le occupazioni di suolo pubblico: lo scopo ridurre i disagi per le attivitàLa giunta comunale ha approvato ieri una delibera per approvare le occupazioni di suolo pubblico provvisorie fino allo smantellamento del cantiere... Scuola ’Dezi, affondo di Khadem: "Cantiere infinito e costi esplosi""Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere le vicissitudini della scuola primaria ‘Dezi’ e l’incapacità della nostra amministrazione". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Reggio Calabria, lavori in via Tripepi. Forza Italia attacca: Un cantiere infinito per 30 metri di strada; Asilo nido di Bovezzo, verso il traguardo il cantiere infinito; Topi e pericoli nella cabina dell'Enel dimenticata in via Turati a Quartu - L'Unione Sarda.it; Blitz di Striscia a Vittorio Veneto per il cantiere infinito: è aperto da 8 anni. Palestra di via porta cantiere infinito Arriva in Consiglio il caso dei ritardiIl cantiere era stato inaugurato alla fine di settembre 2023, ma la fine dei lavori è ancora abbastanza lontana. Si tratta della rigenerazione dell’ex monastero di San Dalmazio, in via Luigi Porta. Se ... laprovinciapavese.gelocal.it Via di San Pierino in Vincio. Cantiere infinito e disagiDue cantieri che isolano una parte tutt’altro che ristretta della periferia ovest della città come quelli che insistono su via di San Pierino in Vincio, nella zona di Pontelungo, a conferma delle ... lanazione.it #Legnano, via ai lavori di rifacimento dell’intonaco del muro. Un mese di cantiere con sospensione a metà maggio - facebook.com facebook #WEC | Giornata preziosa per il cantiere Genesis: "Tante cose imparate in una sola volta" x.com