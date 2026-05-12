Stasera prende il via la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, trasmessa in diretta da Vienna su Raidue. I conduttori dell’evento sono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, che guideranno le due serate di gara e le relative esibizioni. L’Eurovision si svolge questa volta in Austria, con rappresentanti di diversi paesi che si sfidano sul palco per ottenere il voto del pubblico e della giuria.

Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, i conduttori dell’ Eurovision Song Contest 2026, al via da stasera con la prima semifinale in diretta da Vienna su Raidue. Chi sonno i conduttore dell’Eurovision Song Contest 2026. L’ereditiera della Swarovski è nata ad Innsbruck nel 1993 ed ha deciso di intraprendere un percorso diverso da quello da famigli, a, iniziando a cantare nei cori, mentre a sedici anni si esibiva in un programma televisivo con il brao Get Gone e l’anno successivo realizzava il primo singolo One In A MIllion e realizzando la colona sonora in tedesco per il film Le Cronache Di Naria. Partecipa nel 2016 allo show Let’s Dance, conquistando la vittoria con il ballerino Erich Klann: due anni dopo sarà alla conduzione del programma.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2026

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