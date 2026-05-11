L'Eurovision Song Contest 2026 si avvicina e quest'anno vedrà la partecipazione di 35 paesi. Tra le novità ci sono i ritorni di Bulgaria, Moldavia e Romania, che tornano a gareggiare dopo alcuni anni di assenza. La competizione si svolgerà con un totale di concorrenti provenienti da diverse nazioni europee, confermando la sua natura di grande evento musicale continentale.

Saranno 35 i Paesi in gara, con tre ritorni attesi da tempo: Bulgaria, Moldavia e Romania rientrano infatti nella competizione dopo alcuni anni di assenza. A condurre il festival saranno due volti popolarissimi in Austria: Victoria Swarovski e Michael Ostrowski (in Italia va in onda su Rai 2 per le semifinali e su Rai 1 per la finale, con telecronaca di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini). Le semifinali si svolgeranno il 12 e il 14 maggio, mentre la finalissima sarà il 16 maggio. Come da tradizione, il Paese ospitante e i Big 4, quindi Austria, Italia (in gara con Sal Da Vinci), Francia, Germania e Regno Unito accederanno direttamente alla finale, ma parteciperanno comunque al voto nelle semifinali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision Song Contest 2026, chi sono i concorrenti

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TOP 35 Songs by 100,247 Votes - Eurovision Song Contest 2026 - All Songs and Artists

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