Stasera, durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, si esibirà la band georgiana Bzikebi con il brano intitolato On Replay. La band rappresenta la Georgia in questa edizione della competizione musicale internazionale. La loro presenza tra i partecipanti è stata annunciata in vista della semifinale, che vedrà altre esibizioni di artisti provenienti da diversi Paesi europei.

Bzikebi sono la band che rappresenterà la Georgia stasera nella prima semifinale del l’Eurovision Song Contest con il brano On Replay. Bzikebi, i primi successi allo Junior Eurovision Song Contest. I membri dei Bzikebi hanno già calcato il palco dell’Eurovision nel 2008, quando a soli dieci anni conquistavano la vittoria dell’edizione junior tenutasi a Cipro con il brano Bzz. La band ha lasciato un segno nella kermesse esibendosi con un linguaggio inventato mentre ronzavano sul palco con i loro scintillanti abiti neri e gialli. Dopo la vittoria a Limassol, il gruppo è tornato in Georgia ed ha pubblicato l’album Zabuzei, che è stato un successo tra i giovani di tutta la nazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i Bzikebi, band georgiana in gara all’Eurovision Song Contest

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Bzikebi for Georgia | Eurovision 2026 | Get To Know

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