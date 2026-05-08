Il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2026 è partito e il pubblico si prepara a seguire le novità in vista della manifestazione. Tra i nomi più attesi ci sono le Vanilla Ninja, gruppo musicale noto per aver rappresentato l’Estonia in passato. La kermesse si svolgerà alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove le artiste torneranno a esibirsi davanti a un vasto pubblico internazionale.

Il countdown per l’ Eurovision Song Contest 2026 è ufficialmente iniziato e, tra i grandi ritorni più attesi sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, c’è quello delle Vanilla Ninja. Il trio tutto al femminile che ha fatto sognare l’Europa nei primi anni Duemila torna a rappresentare l’Estonia con il brano Too Epic to Be True, promettendo una performance carica di energia. Tre icone degli anni Duemila. Formatesi nel 2002 a Tallinn, le Vanilla Ninja non sono delle esordienti. Chi ha vissuto l’ epoca dei video su MTV ricorderà sicuramente hit come Tough Enough e Blue Tattoo, che le hanno rese delle vere icone pop-rock in Germania, Austria e Svizzera.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vanilla Ninja all’Eurovision 2026, chi sono le artiste dell’Estonia

Vanilla Ninja Are LEGENDS! Estonia Eurovision 2026 Reaction

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Intervista alle Vanilla Ninja, in gara all'Eurovision 2026 per l'Estonia. Sul palco di Vienna porteranno il brano Too Epic To Be True. #VanillaNinja #Eurovision2026 #Estonia #TooEpicToBeTrue facebook

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