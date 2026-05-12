Pupo, nome d'arte di Enzo Ghinazzi, è padre di tre figlie. Le due più grandi, Ilaria e Clara, sono nate dal matrimonio con la moglie Anna, celebrato nel 1974. La terza, Valentina, è nata da una relazione extraconiugale con una fan e è stata ufficialmente riconosciuta sette anni dopo la nascita. La famiglia del cantante si compone quindi di queste tre figlie, nate in momenti e contesti diversi.

Pupo (Enzo Ghinazzi) ha tre figlie: Ilaria e Clara, nate dal matrimonio con la moglie Anna (sposata nel 1974), e Valentina, nata da una relazione extraconiugale con una fan e riconosciuta sette anni dopo. “ Da Patricia purtroppo non ho avuto figli. Ci abbiamo provato ma non è andata bene “, ha confessato Pupo tempo fa a Live – Non è la d’Urso. Le tre figlie di Pupo hanno vissuto in modo differente quanto è accaduto in famiglia tra la mamma, il papà e l’amante. Ilaria, la primogenita, ricorda tutto: “Ho vissuto un po’ la sofferenza di mia madre, ma non in modo esagerato perché sono stati sempre molto bravi con noi. È normale che abbia sofferto di gelosia, magari ancora adesso ha dei momenti ma non è stata costretta ad accettare questa situazione “.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le tre figlie di Pupo, Ilaria e Clara con la moglie Anna e Valentina (nata da una relazione extraconiugale e riconosciuta dopo)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Chi sono le figlie di Nek, Martina (nata da una precedente relazione della moglie Patrizia) e Beatrice: “Sono orgoglioso di loro”

Pupo, ufficialmente bigamo, vive con la moglie e l’amante, chi sono Anna e PatriciaPupo vive da tempo e apertamente la sua vita da bigamo, ha conosciuto la moglie Anna Ghinazzi da ragazzino: il matrimonio è avvenuto quando aveva...

Argomenti più discussi: Crociera da incubo, chi sono i tre morti e il passeggero in terapia intensiva: come si è sviluppato l'hantavirus sulla nave, il divieto...; Leadership al femminile: chi sono le tre donne che volano alto; Amici 25, anticipazioni Semifinale: ecco chi sono i tre finalisti ufficiali. Esplode la lite tra Celentano ed Emanuel Lo; Amici 25 Serale, anticipazioni: Belen contro Maria De Filippi e un allievo fa piangere tutti. Chi sono i 3 finalisti (e chi va casa).

#amici25 #amicispoiler anticipazioni Semifinale: ecco chi sono i tre finalisti ufficiali. Belen Rodriguez sfida Maria De Filippi mentre esplode la lite tra Celentano ed Emanuel Lo x.com

Tre cadaveri crivellati di colpi, l'orrore durante la caccia: «Ipotesi duplice omicidio e suicidio». Chi sono le vittimeTre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale (Messina), in una zona boschiva di contrada Caristia. La segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. I corpi di tre uomini, stando alle ... leggo.it