Sal Da Vinci, noto artista italiano, ha raggiunto 36 milioni di streaming con la sua canzone, in vista dell’Eurovision 2026. Durante un evento a Vienna, ha dichiarato di sentirsi come un “operaio della musica” e ha espresso la propria emozione nel salire su un grande palco internazionale. La sua presenza e i numeri ottenuti sono stati al centro di discussioni nel contesto della competizione musicale.

Vienna, 8 maggio 2026 - “Non risuccede, ma se risuccede.”. Sorrisi tirati (e qualche scongiuro) ieri in Rai quando alla presentazione della 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest – semifinali su Raidue martedì 12 e il 14 maggio, finalissima sulla rete ammiraglia sabato 16 – Gabriele Corsi ha riesumato il mantra che cinque anni fa ha spinto i Måneskin verso il microfono di cristallo. L’idea, infatti, di dover riorganizzare in Italia una kermesse imponente e complessa com e l’ESC potrebbe toglie il sonno a più di un dirigente. Se competizione dev’essere, meglio affrontarla con lo spirito di De Cubertain che con quello di Sinner: anche se Sal Da Vinci, in videocollegamento da Vienna, non sembra pensarla allo stesso modo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eurovision 2026, Sal Da Vinci è già in testa con 36 milioni di stream: “Sono un operaio della musica. Per me è un miracolo salire su quel palco immenso”

Notizie correlate

Eurovision 2026, l’Italia fa già parlare con Sal Da Vinci: quello che sta succedendo a Londra sorprende tuttiL’aria dell’Eurovision Song Contest 2026 è già carica di aspettative e l’Italia inizia a far parlare di sé ancora prima dell’inizio ufficiale.

Sal Da Vinci: 12 milioni di stream, l’Italia dominaSal Da Vinci guida la classifica degli ascolti con oltre 12 milioni di stream per il brano Per sempre sì, posizionando l’Italia al primo posto tra le...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sal Da Vinci, come è andata la prima prova dell’Eurovision 2026: Francesca Tocca con lui; Eurovision 2026, svelato il calendario: ecco quando vedremo Sal Da Vinci tra prove e live show; Sal Da Vinci atterra a Vienna, scatta il suo Eurovision 2026. E fa un annuncio attesissimo; Eurovision 2026, Italia: la prima prova di Sal Da Vinci.

Eurovision 2026, esordio esplosivo per Sal Da Vinci: come è andata la prima provaSal Da Vinci debutta nelle prime prove sul palco di Vienna con Per sempre sì: una performance tra musical, tradizione napoletana e ambizioni da podio europeo. notizie.it

Eurovision, il primo sguardo alle prove di Sal Da Vinci: sul palco Per sempre si diventa un matrimonio in quattro attiIeri, 7 maggio, il cantautore è salito sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna con il suo corpo di ballo: tra loro Francesca Tocca in abito da sposa ... dire.it

Italy First Rehearsal (Reaction) | Sal Da Vinci "Per sempre si" at Eurovision 2026 x.com

Sanremo, l’Eurovision e poi… Torrenova: Sal Da Vinci primo super ospite di Amunì 2026 L'annuncio del sindaco Castrovinci: "Primo big arrivato!". Al festival negli scorsi anni ci sono stati cantanti come Fedez, Arisa e Loredana Bertè. Ecco quando si esibirà... - facebook.com facebook