Chi è Vicky Leandros l’ospite questa sera all’Eurovision 2026 e che partecipò al primo nel 1967

Da metropolitanmagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21.00 su Rai 2 e RaiPlay inizia la settimana dedicata all’Eurovision Song Contest, con la prima semifinale. La seconda semifinale si terrà giovedì 14 maggio, sempre in diretta, mentre la finalissima è programmata per sabato 16 maggio su Rai 1, a partire dalle 20. Vicky Leandros, cantante tedesco-greca, è l’ospite di questa edizione e partecipò al primo Eurovision nel 1967.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La settimana dedicata all’ESC comincia stasera alle 21.00 su Rai 2 e RaiPlay con la prima semifinale, per proseguire poi giovedì 14 maggio  con la seconda,  sempre in diretta  alla stessa ora, e infine  la finalissima di sabato 16 in onda questa volta su Rai 1 a partire dalle 20.15. Il commento delle serate è affidato a  Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini  mentre a commentare su Rai Radio2 ci saranno  Diletta Parlangeli e Matteo Osso, con Martina Martorano inviata da Vienna. Ad aprire ufficialmente le danze sarà un ritorno importante: quello di Vicky Leandros. Quasi sessant’anni dopo il suo debutto proprio a Vienna nel 1967 (dove rappresentò il Lussemburgo con  L’amour est bleu ), la diva internazionale tornerà sul palco austriaco per  eseguire una nuova versione della sua iconica hit.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 vicky leandros l8217ospite questa sera all8217eurovision 2026 e che partecip242 al primo nel 1967
© Metropolitanmagazine.it - Chi è Vicky Leandros, l’ospite questa sera all’Eurovision 2026 e che partecipò al primo nel 1967
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Chi è Vicky, la cantante che partecipò al primo Eurovision nel 1967Cantante greca e artista di successo, Vicky Leandros ha legato per sempre il suo nome all’Eurovision, partecipando alla prima edizione della...

Chi è Go-Jo, l’ospite questa sera all’Eurovision 2026Go-Jo ha pubblicato numerosi singoli con uno stile musicale combina elementi di pop, rock ed elettronica e testi spesso ironici e giocosi.

Argomenti più discussi: Chi è Vicky, la cantante che partecipò al primo Eurovision nel 1967; Eurovision 2026: la Jury Rehearsal della Prima Semifinale; Eurovision, al via lo show a Vienna. Sal Da Vinci sogna la vittoria per Italia; Eurovision 2026 dal 12 maggio, l’Italia tifa Sal Da Vinci: date, dove vederlo.

vicky leandros chi è vicky leandrosChi è Vicky, la cantante che partecipò al primo Eurovision nel 1967Chi è Vicky, la cantante che partecipò al primo Eurovision nel 1967, conquistando anche l’Italia con le sue hit. dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web