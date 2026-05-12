Stasera alle 21.00 su Rai 2 e RaiPlay inizia la settimana dedicata all’Eurovision Song Contest, con la prima semifinale. La seconda semifinale si terrà giovedì 14 maggio, sempre in diretta, mentre la finalissima è programmata per sabato 16 maggio su Rai 1, a partire dalle 20. Vicky Leandros, cantante tedesco-greca, è l’ospite di questa edizione e partecipò al primo Eurovision nel 1967.

La settimana dedicata all’ESC comincia stasera alle 21.00 su Rai 2 e RaiPlay con la prima semifinale, per proseguire poi giovedì 14 maggio con la seconda, sempre in diretta alla stessa ora, e infine la finalissima di sabato 16 in onda questa volta su Rai 1 a partire dalle 20.15. Il commento delle serate è affidato a Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini mentre a commentare su Rai Radio2 ci saranno Diletta Parlangeli e Matteo Osso, con Martina Martorano inviata da Vienna. Ad aprire ufficialmente le danze sarà un ritorno importante: quello di Vicky Leandros. Quasi sessant’anni dopo il suo debutto proprio a Vienna nel 1967 (dove rappresentò il Lussemburgo con L’amour est bleu ), la diva internazionale tornerà sul palco austriaco per eseguire una nuova versione della sua iconica hit.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Vicky Leandros, l’ospite questa sera all’Eurovision 2026 e che partecipò al primo nel 1967

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