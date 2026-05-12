Chi è Go-Jo l’ospite questa sera all’Eurovision 2026

Da metropolitanmagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera all’Eurovision 2026, tra gli ospiti si presenta Go-Jo, artista noto per aver pubblicato numerosi singoli. La sua musica mescola elementi di pop, rock ed elettronica, creando uno stile riconoscibile. I testi delle sue canzoni sono spesso ironici e giocosi, contribuendo a definire il suo modo di esprimersi attraverso la musica.

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G o-Jo ha pubblicato  numerosi singoli  con uno stile musicale combina elementi di pop, rock ed elettronica e testi spesso  ironici e giocosi. Go-Jo, pseudonimo di  Marty Zambotto, è un cantautore australiano di 30 anni con cittadinanza francese. Francese di origini grazie al padre, è cresciuto in una proprietà autosufficiente fuori dalla rete elettrica, senza acqua corrente, segnale telefonico o alcun comfort tradizionale. «Ero  isolato dalla società », ha raccontato al  Guardian. «Ho imparato a essere creativo in modo del tutto personale. All’inizio a scuola mi sentivo un estraneo, ma negli anni ho imparato a sentirmi a mio agio con me stesso».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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