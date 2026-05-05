Vicky Leandros, cantante greca, è ricordata per aver partecipato alla prima edizione dell’Eurovision, tenutasi nel 1967. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni, portandola a diventare un’artista riconosciuta a livello internazionale. La sua voce e la sua presenza sul palco l’hanno resa una figura nota nel mondo della musica, soprattutto grazie alla sua partecipazione alla storica competizione europea.

Cantante greca e artista di successo, Vicky Leandros ha legato per sempre il suo nome all’ Eurovision, partecipando alla prima edizione della manifestazione nel 1967. Chi è Vicky Leandros, la carriera e le canzoni. Classe 1949, Vicky Leandros si chiama in realtà Vassiliki Papathanasiou ed è nata a Palaiokastritsa. Nel 1957 si trasferì in Germania per seguire suo padre, il celebre compositore Leo Leandros. Sin da piccola svelò un enorme talento per la musica, studiando chitarra e canto, ma anche danza e balletto. Quando aveva meno di 13 anni pubblicò Messer, Gabel, Schere, Licht, il suo primo disco che in Germania ottenne un enorme successo. Da quel momento iniziò per lei una lunga carriera, segnata dal sodalizio artistico con il padre, conosciuto come Mario Panas e diventato per lei sia produttore che manager.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Vicky, la cantante che partecipò al primo Eurovision nel 1967

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