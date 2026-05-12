Lion Ceccah, nome d’arte di Tomas Alen?ikas, è un cantante lituano nato a Vilnius il 1° agosto 1991. Per l’Eurovision 2026 rappresenta la Lituania con il brano “Sólo Quiero Más”. È anche conosciuto come Alen Chicco. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla sua carriera o sulla sua identità.

A rappresentare la Lituania in questo Eurovision 2026 c’è Tomas Alen?ikas in arte Lion Ceccah, noto anche come Alen Chicco (Vilnius, 1 agosto 1991), con il brano “Sólo Quiero Más”. Non solo un cantante, Lion Ceccah è un performer decisamente eclettico, che vanta un decennio d’esperienza con lo pseudonimo di Alen Chicco. Nel 2017 entra a far parte del mondo drag come performer, tra trucco trasformativo, costumi elaborati e una fantastica concezione visuale. Lion è un artista apertamente queer nonché un’icona della comunità LGBT in Lituania. È stato lui ad organizzare il primo festival Drag lituano, portando questa forma d’arte nel mainstream del proprio paese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lion Ceccah, il cantante queer che rappresenta la Lituania all’Eurovision 2026

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Lion Ceccah will represent Lithuania in Vienna! #Eurovision2026

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