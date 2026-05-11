Lion Ceccah all’Eurovision 2026 chi è il cantante della Lituania

Tra le possibili novità dell’Eurovision Song Contest 2026 si segnala la partecipazione di Lion Ceccah, cantante proveniente dal Baltico. La sua voce, difficile da classificare, sarà protagonista sulla scena di Basilea il 12 maggio durante la prima semifinale. La sua presenza nel concorso ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica e competizioni internazionali.

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Tra le sorprese potenziali dell’ Eurovision Song Contest 2026 c’è sicuramente Lion Ceccah. Voce difficile da catalogare, proveniente dal Baltico, che verrà ascoltato il 12 maggio sul palco di Basilea nella prima semifinale. Rappresenta la Lituania con il suo brano Sólo quiero más. Un titolo che sorprende, essendo in spagnolo, ma lui, all’anagrafe Leonas?ereškevi?ius, di lingue ne ha inserite ben sei in quest’esibizione. Chi è Lion Ceccah. Alcuni potrebbero essere sorpresi ma, una volta tanto, non parliamo di un artista presente all’ Eurovision passato attraverso una “scorciatoia” televisiva. Nessun talent alle sue spalle (come Sal Da Vinci ), bensì un nome costruito nella scena underground di Vilnius.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lion Ceccah, all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Lituania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lion Ceccah - Sólo quiero más REACTION | EUROVISION 2026 LITHUANIA Notizie correlate Leggi anche: Akylas all’Eurovision 2026, chi è il cantante della Grecia Jonas Lovv all’Eurovision 2026, chi è il cantante della NorvegiaPrima ancora di salire sul palco dell’Eurovision 2026, Jonas Lovv è già riuscito a prendersi una buona dose di attenzione. Argomenti più discussi: Eurovision 2026: tutti i Paesi partecipanti e le canzoni in gara; Eurovision 2026 pagelle Parte 3: da Lituania a Regno Unito; Eurovision 2026: il resoconto della seconda giornata di prove (con Senhit); Eurovision 2026: seconda giornata di prove alla Wiener Stadthalle. Lion Ceccah — Sólo Quiero Más (Versione Orchestrale dal Vivo) | Lituania ?? #EurovisionALBM reddit