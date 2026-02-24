Chi è la moglie di Raf Gabriella Labate | Mi stava antipatico al primo appuntamento l’ho bucato

Gabriella Labate ha raccontato che il suo primo incontro con Raf è stato insolito e poco promettente. Lo ha incontrato in televisione, ma subito ha trovato il suo atteggiamento poco simpatico. Quando si sono rivisti a Napoli, in un altro programma, ha ammesso di non averlo nemmeno notato. La loro attrazione è nata più tardi, durante un incontro casuale, che ha cambiato tutto.

Gabriella Labate ha rivelato com’è andato il primo appuntamento con il marito Raf: “L’ho incontrato in tv, ma inizialmente mi sembrava antipatico, poi, ci siamo rivisti a Napoli in un altro programma e lui dice che non l’ho neanche guardato. Eppure la terza volta, a Saint Vincent, mi ha invitata a cena. Ho accettato, ma sapevo che non ci sarei andata”. Una cena che ha dunque visto Raf mandare giù un bel boccone amaro, ma l’artista nativo di Margherita di Savoia decise di lasciare un biglietto alla Labate, manifestando la delusione per la mancata serata trascorsa insieme: “Sono stato qui e ti ho aspettato finora, purtroppo non sei venuta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Gabriella Labate, la moglie di Raf (cantante Sanremo 2026)Gabriella Labate è diventata conosciuta dopo aver sposato Raf, noto cantante italiano.

Chi sono la moglie e i figli di Raf, Gabriella Labate, Bianca e SamueleRaf, cantante italiano noto per il suo stile distintivo, è sposato con Gabriella Labate, conosciuta nel mondo dello spettacolo.

