Sanremo decisione shock | salta l’ospite di questa sera Polemiche all’apice

Stasera al Festival di Sanremo l’ospite previsto non si esibirà più, a causa di polemiche che hanno coinvolto l’organizzazione. La sua presenza era stata annunciata in precedenza, ma ora è stata annullata senza ulteriori dettagli ufficiali. La decisione ha suscitato reazioni tra pubblico e addetti ai lavori, mentre il palco dell’Ariston si prepara a proseguire senza di lui.

Il palcoscenico dell'Ariston perde uno dei suoi ospiti più attesi, travolto da un turbine di polemiche che ha reso impossibile la sua passerella nel penultimo appuntamento del Festival. Vincenzo Schettini, il celebre docente dietro il brand "La fisica che ci piace", ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione a Sanremo proprio a ridosso della serata. Una scelta dettata dall'opportunità, dopo che il clima intorno alla sua figura si è fatto pesantissimo a causa di alcune dichiarazioni rilasciate durante il podcast di Gianluca Gazzoli. Il professore aveva teorizzato un futuro in cui l'istruzione di qualità potrebbe diventare un bene di mercato: "Tanti insegnanti come me cominceranno a fare il part-time perché cominceranno a proporre i loro contenuti online, magari anche a pagamento.