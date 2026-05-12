Stasera, durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest trasmessa in diretta su Raidue, il cantante che rappresenta la Grecia è Akylas, in gara con il brano intitolato Ferto. Si tratta di un artista che partecipa all’evento musicale internazionale e si esibirà davanti al pubblico e ai giudici di diverse nazioni. La sua presenza nel concorso è ufficiale e la sua esibizione è prevista in questa fase preliminare.

Akylas è il cantante che rappresenterà la Grecia stasera nella prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest in diretta su Raidue con il brano Ferto. Chi è Akylas, all’Eurovision con il brano Ferto. Nato a Serres nel 1999, sin da bambino, studia alla scuola di musica della sua città natale dove segue anche corsi di teatro. Al tempo stesso consegue un diploma in istituto alberghiero ed inizia a lavorare nei ristoranti. Il debutto dopo il trasferimento ad Atene, è sulle navi da crociera, dove inizia ad esibirsi, ma il successo arriva nel 2021 quando si fa conoscere dal pubblico ellenico per i video pubblicati su TikTok accompagnandosi con l’ukulele.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Akylas, il cantante in gara per la Grecia all’Eurovision

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Lyrics - Akylas - Ferto - Greece - Eurovision 2026

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??Akylas pubblicherà un album di debutto che include Ferto il 22 maggio. Ha anche in programma di fare un tour in Europa quest'estate - reddit.com reddit

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