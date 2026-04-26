Massimo Endrigo l' assessore muore a 46 anni | Nonostante la malattia e le terapie molto aggressive è rimasto in aula fino alla fine

Vajont e Cordenons sono in lutto per la scomparsa di Massimiliano Endrigo, assessore di 46 anni. Nonostante una malattia grave e terapie intense, ha continuato a partecipare alle sedute fino all’ultimo. La sua morte ha suscitato cordoglio nella comunità locale, che lo ricorda per il suo impegno e la determinazione dimostrata nel fronteggiare le difficoltà. La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini e le istituzioni della zona.

VAJONTCORDENONS - Vajont piange la scomparsa di Massimiliano “Max” Endrigo, spentosi all’età di 46 anni dopo aver affrontato con grande dignità una malattia che negli ultimi mesi lo aveva profondamente debilitato. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità, dove Endrigo era conosciuto e stimato per il suo impegno civico, la disponibilità e il forte senso di appartenenza al territorio. IL PROFILO Nato il 9 marzo 1980 a Cordenons, si era trasferito a Vajont nel 2004, costruendo qui la propria vita familiare e professionale. Di mestiere pittore edile, aveva saputo guadagnarsi la fiducia di molti concittadini anche grazie alla serietà e alla dedizione al lavoro.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Massimo Endrigo, l'assessore muore a 46 anni: «Nonostante la malattia e le terapie molto aggressive, è rimasto in aula fino alla fine» Notizie correlate Politica in lutto: è morto a 46 anni l’assessore di Vajont Massimo EndrigoLa comunità di Vajont è in lutto a seguito della prematura scomparsa di Massimo Endrigo. Leggi anche: Castelfidardo, mister Cuccù predica calma nonostante sulla carta la sfida sia molto complicata: "L’Ancona è una squadra forte». "I nostri sacrifici finalmente ripagati dai risultati. Dobbiamo continuare così fino alla fine» Tutti gli aggiornamenti Massimo Endrigo, l'assessore muore a 46 anni: «Nonostante la malattia e le terapie molto aggressive, è rimasto in aula fino alla fine»VAJONT/CORDENONS - Vajont piange la scomparsa di Massimiliano Max Endrigo, spentosi all’età di 46 anni dopo aver affrontato con grande dignità una malattia ... ilgazzettino.it Morto Massimo Endrigo, l’assessore di Vajont: dolore e incredulità davanti alla tragediaVajont, cittadina nella provincia di Pordenone, è al momento sconvolto dalla morte di Massimo Endrigo, assessore comunale morto all’età di 46 anni, dopo una malattia. Apprendiamo la tragica vicenda gr ... alphabetcity.it