Parma Valenti al termine della sfida contro il Milan | Andiamo avanti fino alla fine
Valenti ha commentato la fine della partita contro il Milan, attribuendo il risultato alle decisioni prese in campo. Il giocatore del Parma ha spiegato di aver dato il massimo fino all'ultimo minuto, sottolineando la determinazione della squadra. La gara, che si è disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza', ha visto il Parma lottare su ogni pallone. Valenti ha aggiunto che la squadra non si arrende e continuerà a credere nei propri obiettivi.
giocatore rossonerogialloblù, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan, Saelemaekers avvisa: “Il Parma ci crede sempre fino alla fine, la partita sarà lunga”Alexis Saelemaekers ha sottolineato che il Parma continua a credere nella vittoria, motivato dalla recente serie di risultati positivi.
