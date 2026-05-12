Che fine fanno i centri per migranti se l' Albania entra nell' Ue? I veri costi delle strutture fino alla data di scadenza

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Albania potrebbe interrompere l’accordo di collaborazione con il governo italiano riguardo ai centri per migranti situati a Gjader e Shengjin. La questione riguarda le strutture che ospitano migranti e i possibili effetti di un’eventuale sospensione, in un contesto in cui si discute anche dell’ingresso dell’Albania nell’Unione Europea. La decisione potrebbe cambiare la gestione di queste strutture e i costi associati fino alla loro eventuale chiusura o riorganizzazione.

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L'Albania potrebbe sospendere l'accordo di collaborazione col governo italiano sui centri per migranti di Gjader e Shengjin. La volontà non è ancora messa nera su bianco ma ha già una data: il 2030. La "scadenza" è legata al processo di adesione dell'Albania all'Unione europea, che dovrebbe.🔗 Leggi su Today.it

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